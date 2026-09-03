Yaşına kimseler inanamıyor… Onları yan yana gören şaşıp kalıyor: Hangisi annesi hangisi kızı!

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Modellikten kazandığı parayla başarılı bir yatırım yapan ve kendi şirketini yöneten 72 yaşındaki eski model Christie Brinkley, zamanının çoğunu tropik cennet Turks ve Caicos'ta geçirse de sık sık davetlerde boy göstermeye de devam ediyor.

Christie Brinkley, geçtiğimiz gün 28 yaşındaki kızı Sailor ile katıldığı bir etkinlikte yine göz kamaştırdı. Ancak onu yanında kızıyla görenler gözlerine inanmakta zorlandı.

Anne kız kırmızılara bürünmüştü ve ikisi de güzellikleri kadar şıklıklarıyla da göz kamaştırdı.

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Sık sık bir arada sosyal medya paylaşımı da yapan Christie Brinkley ve kızı Sailor birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çekiyorlar. Hatta yan yana durduklarında ikiliyi birbirlerinden ayırmak ve hangisinin annesi hangisinin kızı olduğunu anlamak da epey zor.

Sailor Brinkley Cook, birlikte çektirdikleri fotoğrafları Instagram'da paylaşırken "Annemle birlikte yaşadığım tüm güzel anılar için çok minnettarım" notunu koymayı da ihmal etmedi.

İlerleyen yaşına rağmen neredeyse hiç değişmeyen Christie Brinkley geçmişte yaşlanma hakkında, özellikle de kozmetik işlemleri abartmak istemediği hakkında açıkça konuşmuştu. Nisan 2025'te hangi işlemleri yaptırdığını açıklamıştı.

Üç çocuk annesi ünlü model People dergisine verdiği demeçte, "Esas olarak lazer yaptırıyorum," dedi ve ekledi "Her kırışıklıktan kurtulmaya çalışmıyorum."

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“İşlem yaptırmış gibi görünmek istemiyorum” diyen ünlü model “Şu anda benim için en önemli şey sağlık." diyerek önceliğinin genç görünmek olmadığının altını çiziyor.

Ünlü modelin annesine ikizi kadar benzeyen 28 yaşındaki kızı Sailor da onun gibi modellik mesleğini seçti.

Sailor 4 kez evlenen ve üç çocuğu olan ünlü modelin en küçük çocuğu.

Efsanevi süper modelin mimar Peter Cook'tan dünyaya gelen kızı olan Sailor annesine olan benzerliğiyle sık sık medyanın ilgi odağı olsa da bir süredir kendi modellik kariyeri için koşuşturuyor.

Annesinin izinden giderek Ford Models ajansına katılan ve profesyonel modellik kariyerine adım atan Salior Vogue ve annesinin de poz verdiği Sports Illustrated Swimsuit Issue gibi dünyaca ünlü yayınlar için objektif karşısına geçmeye çoktan başladı.