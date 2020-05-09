Yasin Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Survivor Yasin Obuz kimdir, yaşında, nereli?

Survivor 71. bölümnde Gönüllüler takımı yarışmacısı Yasin'in görüntüleri damga vurdu. 'Yasin Survivor'dan diskalifiye mi olacak? ' soruları bir kez daha gündeme geldi. Acun Ilıcalı tarafından oyundan kovulan Yasin'in akıbeti merak konusu olurken sosyal medyada da konuyla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Daha önce de Barış ile tartışan Yasin, Acun Ilıcalı tarafından uyarılmıştı. Defalarca işin ucunda diskalifiye olmasa daha farklı tepkiler vereceğini dile getiren Yasin'in durumu akşamki konseyde belli olacak. Peki, Survivor Yasin kimdir, yaşında, nereli?

Zaman zaman sert tepkileri nedeniyle Acun Ilıcalı'nın uyarıda bulunduğu Survivor 2020 yarışmacısı Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana sporla iç içe. İlk spor lisansını henüz 10 yaşındayken 1998'de alan Yasin Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. İlk olarak Yemekteyiz ve Kısmetse Olur programlarıyla tanındı. 2019 yılında MasterChef Türkiye'ye katılan Yasin Obuz hareketleri ve Kıbrıs şivesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Survivor'ın eski fenomen yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Yasin, üniversite döneminde Taner'le beraber 4 sene aynı evde yaşadı. YouTube'da da birlikte çok sayıda videoları var. Yasin Obuz, Survivor 2020 yarışmasıyla yeniden ekranlarda görülmeye başladı.