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Haber Giriş: 09.10.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Yasin Obuz kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef'e Yasin Obuz konuk oluyor

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Yasin Obuz kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef'e Yasin Obuz konuk oluyor
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MasterChef’in yeni bölümüne eski yarışmacılardan Yasin Obuz ve Alican Sabunsoy konuk olacak. İzleyiciler ‘Yasin Obuz kimdir, nereli?’ sorularına yanıt arıyorlar. İşte 2019 kadrosunda yer alan ve daha sonra Survivor 2020’de yarışan Yasin ile ilgili bilgiler

Yasin Obuz ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef 2020 yarışmasının dokunulmazlık oyunu oynanacak olan yeni bölümüne Yasin Obuz ve Alican Sabunsoy konuk olacak. İşte 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan Yasin hakkında merak edilenler

YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

MasterChef 2019’da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020’ye de katılmıştır.

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