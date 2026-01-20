Yaşı büyüdü, artık terk edilir diyorlardı… Usta çapkın bu sefer fena aşık… Kıyafet alışverişini bile onsuz yapamıyor

Haberin Devamı

Hatta öyle dile düştü ki geçen hafta dağıtılan Altın Küre’lerde töreni sunan ünlü komedyen Nikki Glaser bile sahneden ona bu durumla ilgili şaka yapmıştı.

25 YAŞINI DOLDURAN BÜTÜN SEVGİLİLERİNİ TERK ETMİŞTİ

Hayatına giren her kadını 25 yaşını doldurduktan sonra terk eden Leonardo DiCaprio deyim yerindeyse bu kez sert bir kayaya çarptı.

Leornado DiCaprio’nun aşk defteri hayli kabarık… Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Kelly Rohrbach, Nina Agdal, Camila Morrone… Bu hepsi birbirinden ünlü ve güzel kadınlar, Leonardo DiCaprio’nun hayatına 20’li yaşlarının başında girdiler ve ne hikmetse 25 yaşlarını doldurur doldurmaz da jet hızıyla çıktılar…

YILLAR SONRA BİR İLK!

Tüm sevgililerini “yaşlandıkları” için terk eden usta oyuncu ilişkilerinde iki yılı devirdikleri İtalyan model Vittoria Ceretti ile bu kuralı yıkıp geçti. Çiftin ilişkileri başladığında 25 yaşında olan esmer güzeli artık 27 yaşını doldurdu.

Tüm magazin basını da Vittoria Ceretti’nin 26 ve 27. doğum günlerinde çiftten bir ayrılık haberi gelmesini bekledi. Ancak onlar herkesi yanılttı ve ilişkilerine mutlu mesut devam ediyorlar.

Hollywood ünlüleri Leonardo DiCaprio’nun bu yaş takıntısıyla dalga geçmeye devam ededursun ünlü oyuncu sevgilisiyle mutluluk pozları sergilemeye devam ediyor.





HERKESTEN VAZGEÇTİ, ONDAN VAZGEÇEMİYOR

Ünlü çift dün New York’ta ortaya çıktı. DiCaprio ve Vittoria Ceretti şehrin lüks mahallelerinde Dior ve Saint Laurent gibi lüks butikleri gezerek alışveriş yaptı.

Peşlerine takılan paparazzileri de umursamayan aşıkların neşeli halleri dikkat çekti. Leonardo DiCaprio kendine birçok giysi satın aldı, bunları denerken de kız arkadaşı Vittoria Ceretti’nin fikrini almaya dikkat etti.

ÜST BAŞ DA SEVGİLİDEN… FİYAT ETİKETLERİNİ BİLE DİKKATLE İNCELEDİ

Ünlü model kendisi için bir şeyler satın almazken Leonardo DiCaprio’nun denediği giysilerle ilgili fikir belirterek ona alışveriş konusunda yardımcı oldu. Ünlü aşıkların bu halini görenler de “Leo artık üst baş alışverişini bile sevgilisine yaptırıyor, onun beğenmediği bir şey almıyor” yorumunu yaptı.

Vittoria Ceretti’nin sevgilisinin satın aldığı giysilerin fiyat etiketlerini dikkatle incelediği de gözden kaçmadı. Leonardo DiCaprio alışverişin sonunda yaklaşık bir düzine ürün satın aldı ve poşetleri daha sonra teslim edilmek üzere mağazada bıraktı.

İKİ YILI ÇOKTAN DEVİRDİLER

İkili, ilk olarak Mayıs 2023'te Cannes Film Festivali'ndeki "Killers of the Flower Moon" prömiyerinde tanıştı. Sonra da aynı yılın ağustos ayında ilk kez birlikte görüntülendi ve o gün bugündür de birlikteler.

Son iki yıllarını çalıştıkları dönemler hariç hep bir arada geçiren ünlü aşıklar oldukça da mutlu bir tablo çiziyorlar.





BEDENİ GENÇ AMA RUHU YAŞLI

Vittoria Ceretti Leonardo DiCaprio ile sevgili olduğunda zaten 25 yaşındaydı. 7 Haziran 1998’de doğan İtalyan güzel çoktan 27 yaşını da doldurdu. Ancak Leo bu kez sevgilisini terk etmedi. Ya da edemedi…

Kimileri bunun sebebinin DiCaprio'nun sevgilisi Ceretti'yi "genç bedende yaşlı bir ruh" olarak görmesi olduğunu söylüyor.





"O KİMSELERE BENZEMİYOR"

Kimileri de İtalyan modelin Leonardo DiCaprio’nun hayatına giren isimler arasında en iyi anlaştığı, en çok kafasının uyuştuğu ve en çok ortak zevkinin olduğu isim olduğunu, Leo’nu da bu yüzden ona kimselere olmadığı gibi bağlandığını iddia ediyor.

Hatta 25 yaş kuralını ilk kez çiğneyen ünlü oyuncunun bu kez ciddi olduğu ve bu ilişkiyi nihayete erdirmek niyetinde olduğunu da söyleyenler çok.