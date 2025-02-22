Yasemin Yalçın: Eşim olmasa batardım

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24 yaşındayken oynadığı “Kadınlık Bizde Kalsın”ı eşi İlyas İlbey ve kızı Eylül İlbey ile yeniden sahneye koyan usta oyuncu yeni mizah programlarına bakışını anlattı. Günümüz seyircisinin tiyatrodan beklentisinin eğlenmek olduğunu söyleyen Yasemin Yalçın “Çünkü televizyondaki dramdan bıktılar” dedi ve ekledi: “Hep aynı konular, aldatma hikâyeleri, bu çocuk kimden, bu çocuk senden değil arayışları. Bize mizah lazım. Mizah hayata başkabir gözle bakabilmektir. Biz de bu kabareyi insanlar hem eğlensinler hem olaylara mizahi bir gözle bakabilsinler diye yaptık.”

'YANIMDA İLYAS İLBEY VARDI'



Yasemin Yalçın, eşi İlyas İlbey ve kızı Eylül İlbey’le aile boyu tiyatro mesailerini şu sözlerle anlattı:



“23 yaşında tiyatro sahibi oldum. Her ne kadar adı Yasemin Yalçın Tiyatrosu olsa da herkes bilir ki yanımda, sağımda, solumda bir İlyas İlbey vardır. Bu zamana kadar yine onunla birlikte bugünlere kadar geldik. Eğer eşimle birlikte açmış olmasaydım batmıştım. Çünkü ben bu işin gişesini yürütmesini hâlâ anlamıyorum. Şimdi kızım da yetişiyor o konulara. Bana şu tiyatroda oyun var diyorlar, gidiyorum oynuyorum sadece. Eylül öyle bir tanıyor ki beni. Sahnedeyken benim takılıp unutacağım repliği biliyor, tavırlarıyla bana hatırlatıyor. Sahne önünde, arkasında, gişede, her şeyinde Eylül’ün çok emekleri var.”