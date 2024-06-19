Yasemin Sakallıoğlu: Kıskançlığımı, başka bir konuyla canını sıkarak tolere ediyorum

Uzun süredir devam ettiği stand-up gösterisiyle geçen şubatta Ülker Arena’da 10 bin seyircinin karşısına çıkan Sakallıoğlu, yeni hayalini açıkladı: “Heyecan ve mutluluk dolu çok enteresan bir gösteriydi. Hayat mottom; ‘Bir şeyi hayal ederken hissediyorsan, başarıya da hayal ederek kavuşabilirsin.’ Hayallerimi kimseye çaktırmadan yazarım. Ülker Arena onlardan biriydi. Şimdiki hayalim ise stadyum gösterisi.”TRAVMALARIM KOMEDİ MALZEMESİ
Ünlü komedyen ilginç bir açıklama da yaptı: “Depresyonu çok seviyorum. Benim için hamilelik gibi. Depresyon
dönemlerimin hepsinden bir fikirle çıkıyorum. Beni besliyor. Çok sık da girerim. Artık başıma gelen kötü şeylere gazeteci gözüyle bakmayı deniyorum. Travmalarım malzemeye dönüşüyor.” Burak Yırtar
’la evli olan Sakallıoğlu, kıskanç bir kadın olduğunu itiraf etti: “Kıskançlığımı, başka bir konuyla canını sıkarak tolere eden bir kadınım. Asıl konuda cool davranıp, başka bir konu hakkında dünyayı başına yıkma metoduyla kendimi tatmin ederim.”