Yasemin Sakallıoğlu: Kıskançlığımı, başka bir konuyla canını sıkarak tolere ediyorum

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Uzun süredir devam ettiği stand-up gösterisiyle geçen şubatta Ülker Arena’da 10 bin seyircinin karşısına çıkan Sakallıoğlu, yeni hayalini açıkladı: “Heyecan ve mutluluk dolu çok enteresan bir gösteriydi. Hayat mottom; ‘Bir şeyi hayal ederken hissediyorsan, başarıya da hayal ederek kavuşabilirsin.’ Hayallerimi kimseye çaktırmadan yazarım. Ülker Arena onlardan biriydi. Şimdiki hayalim ise stadyum gösterisi.”



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