Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan kimdir, kaç yaşında soruları araştırılıyor. Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ve eşi magazin gündeminde yer alıyorlar. İşte 27 Ağustos 1981’de dünyaya gelen İzzet Özilhan ile ilgili bilgiler...

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan, 27 Ağustos 1981’de dünyaya geldi. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor.

İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan 16 Temmuz 2011'de evlendi.

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

22 Ocak 1985'te Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

"Aşk Oyunu" dizisinde "Ekin Serbest Teksoy" ve "Doktorlar" dizinde "Ela Altındağ" karakteri ile tanınmıştır.

16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la dünyaevine girdi. Bu evlilikten; Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

Kariyeri boyunca; "Koçum Benim", "Çocuğun Var Derdin Var", "Aşk Oyunu", "Doktorlar", "Babam Olacak Adam" gibi dizileri ve "Vizontele Tuuba" adlı sinama filminde yer aldı.

Ünlü oyuncu, bir röportajında eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı;

"İzzet bir dönem Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermiş. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş “Nasıl ulaşabilirim” diye, ortak tanıdık çıkmamış. Dizi kalkınca ben ‘Doktorlar’ kadrosuna girdim.

İzzet de izin gününde İstanbul’a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki “Oğlum bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor.” İzzet bakıyor, beni görüyor. “Ben de bu kızı arıyordum” diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz."