Yasemin Bozkurt kimdir? İşte Yasemin Bozkurt'un hayatıyla ilgili bilgiler...

Yasemin Bozkurt, 1959 yılında subay bir baba Turhan Ünver ile ev kadını annesi Habibe Hanım’ın ilk çocuğu olarak Ankara‘da dünyaya geldi. Kendisinden küçük Tülin, Tufan ve Tevfik adlarında 3 kardeşi vardır.

Beşiktaş Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1977 yılında o dönemin en yüksek tirajlı dergisi Hey’de stajyer olarak işe başladı. İlk röportajını o dönemin yıldızlarından Semiha Yankı ile gerçekleştirdi.

18 yaşında 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İşletme Bölümünde okumaya başladı. Günaydın Gazetesi‘nde çalışan eski gazeteci Ünsal Bozkurt ile 1977 yılında evlendi, Dağhan adında çocuğu oldu. Daha sonra Yiğit (d.1984) adında bir oğlu daha oldu.

1988 yılında Dublin‘de yapılan Eurovision şarkı yarışmasına Güneş Gazetesi muhabiri olarak gitti.

Kadının Penceresi, Politika Penceresi derken, Yaseminin Penceresi isimli programlarla adını geniş bir kitleye duyurdu.

Yasemin Bozkurt, 2011 yılında Cine 5 ekranlarında “Yasemin Bozkurt’la Buluşma Noktası” programını sunmaya başladı. CINE5 ekranlarında “Bir Demet Yasemin” programını hazırlayıp sundu.

2003 yılında, TGRT‘de yaptığı “Kadının Sesi” adlı programının içine evlilik köşesini koydu. Sonra 2005 yılında Kanal D‘ye geçtiğinde orada devam etti.

Flash TV‘de Esra Erol‘un sunduğu Dest-i İzdivaç programı Yasemin Bozkurt sunmaya devam etti.

Yasemin Bozkurt, Temmuz 2013 ayında ticarete atılarak Çeşme Alaçatı’da “Yasemin Alaçatı” adlı butik otelini açtı. Otelin yönetimini ise Amerika’da turizm okumuş, kurumsal tecrübesi olan oğlu Yiğit Bozkurt’a bıraktı.

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