Yaşayan efsane Kesal'ın davetlisi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 09:29

Yeşilçam sinemasının usta ismi Ahmet Mekin, 7. Edremit Kitap Fuarı’na katıldı.

Ercan Kesal’ın konuğu olan Mekin, gecede şu konuşmayı yaptı: “Sizlerle beraber olmak, bu geceyi yaşamak benim için çok güzel bir olay. Ayrıca buraya Ercan Kesal için geldim. Ercan çok sevdiğim bir arkadaşım. Nazan Kesal’ın eşi de. Nazan ise benim iş arkadaşımdı. Çok seviyorum kendilerini. Davet ettiler memnuniyetle kabul ettim. Ercan’ın kitabı ‘Peri Gazozu’nu okudum, çok sevdim. Sonrasında da bütün kitaplarını okudum. Çok sevdiğim bir yazar oldu. Büyük bir edebiyatçı değil ama çok iyi bir anlatıcı. Meslekte de çok iyi bir oyuncu oldu. Onun büyüğü olarak onunla iftihar ediyorum.”

Yaşayan efsane Kesalın davetlisi

Belinden ve boynundan rahatsızlığı bulunan usta oyuncunun bastondan yardım alarak yürüdüğü görüldü.

