Yaşayan efsane 95’inci yaşını spor salonunda kutladı

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Rol aldığı sayısız film ve diziyle hem televizyon hem de sinema izleyicilerinin kalplerine fethetmiş olan Robert Wagner ömrünün bir senesini daha devirirken People dergisine yolladığı özel videoyla onu sevenlere ve hayranlarına selam yolladı.





YAŞAYAN EFSANE YENİ YAŞINI SPOR YAPARAK KUTLADI

Yılların yoramadığı efsane isim kondisyon bisikleti üzerinde egzersiz yaparken neşe içinde hayranlarına el salladı ve ona güzel dileklerini yollayanlara teşekkür etti.

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Robert Wagner ülkemizde “Tehlike Çemberi” adıyla gösterilen Hart to Hart dizisinde göz alıcı bir jet sosyete yaşam tarzı süren ve suçları çözmek için düzenli olarak ücretsiz bir özel dedektif olarak çalışan zengin Jonathan Hart’ı canlandırdığı Hart to Hart dizisiyle tanınmış ve sevilmişti.

SON HALİNİ KIZI PAYLAŞTI

Wagner'in kızı Natasha Gregson Wagner da kendi Instagram hesabında babasının bisiklet üzerinde bir başka videosunu paylaşarak babasını kutladı.

Kızı, babası Robert Wagner için “95 yaşında hâlâ her şeyi kendi bildiği gibi yapıyor” yazıp “Bugün 95 yaşına giren babamın doğum günü kutlu olsun!” dedi.

Bu tatlı videoda kızı Natasha babasına kondisyon bisikletini kullanırken nasıl olduğunu soruyor ve Robert Wagner da “Oldukça iyi gidiyor” diye yanıtlıyor.

Doğum gününü Aspen'de ailesi ve arkadaşlarıyla geçiren efsane oyuncu için sevdikleri güzel bir kutlama yemeği de planladı.

“EKRANLARI SÜSLEDİ, KARİZMASIYLA BÜYÜLEDİ”

Wagner'in kendi resmi Instagram hesabı 95. yaşını kutlayan ve çocukluğundan günümüze kadar uzanan fotoğrafların yer aldığı bir gönderi paylaştı.

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Gönderide “Yetmiş yılı aşkın bir süredir, unutulmaz performansları, zamansız cazibesi ve Hollywood'daki kalıcı mirasıyla ekranlarımızı süsledi, yeteneği ve karizmasıyla izleyicileri büyüledi” ifadelerine yer verildi.

“Bugün sadece inanılmaz bir kariyeri değil, aynı zamanda inanılmaz bir adamı da kutluyoruz. Sana sevgi, neşe ve çalışmalarını takdir eden herkesin hayranlığıyla dolu bir gün diliyorum. Mutlu Yıllar, RJ!” mesajıyla paylaşılan video usta aktörün hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.





SIR ÖLÜM HÂLÂ AYDINLANMADI

Robert Wagner sadece uzun ve başarılı kariyeri değil, Hollywood’un bir diğer efsane ismi, iki kez evlendiği Natalie Wood’la da anılıyor.

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Wagner ve Natalie Wood 1957’de evlenmiş ve 1962’de ayrılmışlardı.

Bu ayrılık sürecinde hayatlarına başkaları girse de ünlü aşıklar birbirlerinden kopamadılar ve 1972’de bir kez daha evlendiler. Bu kez onları ölüm ayıracaktı.

İKİ KEZ EVLENDİĞİ BÜYÜK AŞKI YATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ, ÜNLÜ OYUNCU SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Natalie Wood, 29 Kasım 1981’de henüz 43 yaşındayken eşi Robert Wagner ve ünlü aktör Christopher Walken ile birlikte çıktığı bir yat turu sırasında denize düşerek boğuldu.

İlk başta olay bir kaza olarak değerlendirilse de Wood’un ailesi yetkililerden, onun ölümüyle ilgili soruşturmada elde edilen bilgilerin yeniden incelenmesini istemişti.

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Los Angeles Adli Tıp Kurumu, 2012’de yeni deliller ışığında Wood’un ölüm nedenini kaza yerine “boğulma ve belirlenemeyen diğer nedenler” olarak değiştirmişti.

ONUN KIZINI KENDİ KIZI GİBİ BÜYÜTMÜŞTÜ

Robert Wagner ise ölümü öncesi Natalie Wood ile tartıştığını kabul etmişti. Wagner’in soruşturmanın yeniden açıldığı 2011’den bu yana dedektiflere görüş bildirmediği belirtiliyor.

Öte yandan usta aktörün doğum gününü kutlayan kızı Natasha Gregson Wagner, Natalie Wood’un Robert Wagner’dan ayrıldıktan sonra yaptığı evlilikten doğdu. Robert Wagner Natalie Wood’la yeniden evlenince o sırada 11 yaşında olan Natasha’ya kendi soyadını vermiş ve onu öz kızı gibi büyütmüştü.