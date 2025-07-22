Yaşasa 74 yaşına basacaktı… Efsane oyuncunun eşi konuştu: Hayaleti ne zaman dara düşsem bana görünüyor

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Onu tanıyan herkes ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatır, ona olan sevgi bir oyuncuya duyulan hayranlığın ötesine geçerdi.

BEKLENMEDİK ÖLÜMÜ BÜTÜN DÜNYAYI YASA BOĞMUŞTU

Robin Williams 11 Ağustos 2014'te 63 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu ne yazık ki kendi hayatına son vermeyi seçmişti…

Efsane oyuncu yaşasaydı dün 74’üncü doğum gününü kutlayacaktı. Oğlu Zak Williams babasının doğum günü için sosyal medyadan duygu dolu bir mesaj paylaşırken eşi Susan Schneider da herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

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SON EŞİ: KOCAMIN HAYALETİ BANA GÖRÜNÜYOR

Robin Williams’ın 2011’de evlendiği ve ölene kadar birlikte kaldığı eşi Susan Schneider kocasının hayaletinin yanından ayrılmadığını iddia etti!

Williams'ın 2014'teki şok edici ölümünün ardından yapılan bir otopsi, sevilen oyuncunun ruh halini, düşünmeyi ve hareketleri etkileyen ilerleyici bir beyin bozukluğu olan Lewy cisimcikli demans (LBD) hastalığından mustarip olduğunu ortaya koymuştu.

"Robin hâlâ ihtiyacım olduğunda ortaya çıkıyor" diye itirafta bulunan eşi Susan Schneider merhum kocasının yakın zamanda kendisine mezardan bir işaret gönderdiğini de "Bu röportajdan yaklaşık bir saat önce bahçede kızılgerdanlar kuşları gördüm. Ama o yokken, arkadaşımı, sevgilimi düşünüyorum ve onu özlüyorum” diyerek anlattı.

OTOPSİDE YAKALANDIĞI HASTALIK ORTAYA ÇIKTI

Robin Williams'a Mayıs 2014'te, ölümünden aylar önce Parkinson teşhisi konmuştu, ancak hastalık aylardır yaşadığı paranoya, "sanrısal döngü", hafif depresyon ve anksiyeteyi açıklamıyordu.

Robin williams ve ikinci eşi Marsha Garces

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Eşi Susan Schneider Şöyle "Robin'in bu kadar paranoyak olması karakterine hiç yakışmıyordu. Ve bu, 10 ay sürecek artan semptomların başlangıcıydı ve LBD'de semptomlar bir anda ortaya çıkmaz; değişirler. Bu yüzden hasta ve bakıcı için inanılmaz derecede kafa karıştırıcıdırlar” dedi.

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Efsane oyuncu kızı Zelda ile böyle poz vermişti

TEDAVİ OLMAK İSTEMİŞTİ AMA...

Hastalığının semptomları kötüleşince, Williams ve Schneider, Williams'ın bir nörobilişsel test merkezine gitmesine karar verdiler. Ne yazık ki, Williams merkeze gitmesinden bir hafta önce intihar etti.

Robin Williams'ın ölmeden üç yıl önce evlendiği eşi Susan Schneider

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Eşi durumu "Sanırım gitmek istemiyordu. Sanırım 'Hapishaneye kapatılacağım ve bir daha asla çıkamayacağım' diye düşündü” sözleriyle anlattı.

Schneider ayrıca, efsanevi komedyenin ölümünden önce depresyonda olduğu ve alkole tekrar başladığı iddialarına da yanıt verdi.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE HER ŞEY YOLUNDAYDI

Kocasının2014 yılında bir rehabilitasyon merkezine kısa bir süreliğine yatması hakkında Schneider “Bir süre ara vermek, biraz meditasyon yapmak ve iyileşme sürecine daha derinlemesine girmek istiyordu. Robin öldüğünde sekiz yıldır ağzına içki sürmüyordu ve uyuşturucu da kullanmıyordu” diye konuştu.

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Robin Williams, üç evlilik yaptı ve bu evliliklerinden 42 yaşında Zak adında bir oğlu, ikinci eşi Marsha Garces’den de 36 yaşında Zelda adında bir kızı ve 34 yaşında Cody adında bir oğlu daha oldu.

Eşi, Robin Williams'ın intiharının sanırldığı gibi yakalandığı depresyondan değil nörolojik hastalığından kaynaklandığını söylüyor

Robin Williams 2011 yılında grafik tasarımcı Susan Schneider ile evlendi ve ikili Williams’ın ölümüne kadar evli kaldı.

Robin Williams üç çocuğu için "Çocuklarım bana büyük bir hayranlık duygusu veriyor. Onların bu olağanüstü insanlara dönüştüğünü görmek inanılmaz” demişti.

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İLK GÖZ AĞRISI OĞLUNDAN DUYGU DOLU MESAJ

Usta aktörün en büyük çocuğu olan oğlu Zak babasının 74. yaş günü için yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

“Bugün babamın 74. doğum günü olacaktı. Bu mevsimin bir ağırlığı var. Babalar Günü, doğum günü ve vefatının yıldönümü, hepsi 2 ay içinde… Benim için kederin düz bir yolu yok. Hiç beklemediğim bir anda yeniden ziyaret ediyor, yeniden şekillendiriyor ve yükseliyor. Ama bunun yanında cömertlik ve nezaket üzerine kurulu bir miras da yaşıyor. İnsanlara kendilerini görünür hissettirdi. Derinden hissetmelerine ve acıya rağmen gülmelerine izin verdi. Bu misyon devam ediyor. Şu anda acı bir kayıp yaşayanlara sesleniyorum: Yalnız değilsiniz. Doğum günün kutlu olsun baba. Seni sonsuza dek seveceğim."