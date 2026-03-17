Yaşar Alptekin: Artık bana dizi teklifi gelmiyor

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 08:36

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, Özlem Esra Ada’nın programına konuk oldu. Tasavvufa yöneldikten sonra hayatındabüyük değişiklikler yaşayan Alptekin, Hülya Avşar’ın yeni dizisinde canlandırdığı türbanlı karakter hakkında konuştu.

Artık kendisine dizi teklifi gelmediğini belirten oyuncu “Keşke o tarz rolleri normal hayatında da öyle yaşayan insanlar oynasa. Mesela Gamze Özçelik daha çok yakışırdı. Namaz kılmayı bilmeyen kişiler bunu rol olarak yapmaya çalışıyor. Ben de o dizilerde olmayı çok isterim ama orada olmak için onların takıldığı mekânlarda takılmam lazım” diye konuştu.

Son yıllarda ünlü cenazelerinde yaşananlar hakkında da konuşan Alptekin, “Orada bir ölüm var, bir hayat sönmüş. Kimse bundan ders çıkarmıyor. Sanki bir kokteyle gelmişler gibi” ifadelerini kullandı.

