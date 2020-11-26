Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları

Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Yaşamak Güzel Şey filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı’nın oturduğu film 2017 yapımı. Film, Müfit’in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alıyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ OYUNCULARI

Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları arasında Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan gibi isimler bulunuyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİ KONUSU

Müfit’in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film “Yaşamak Güzel Şey” Kanal D’de ekrana geliyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.