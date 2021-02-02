Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu? Paylaşım geldi
Yasak Elma'nın son bölümünde Hasan Ali'nin planı kapsamında ilaç verilen Şahika bir anda bayılmıştır. Hasan Ali ve çevresindekiler, Şahika'nın nabzını kontrol ettiğinde büyük telaşa kapılmıştır. Tüm bu yaşananların ardından izleyicilerin aklındaki soru işareti ise 'Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu' oldu. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yasak Elma dizisinde Şahika gündemde yer almaya başladı. Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cevadzade'nin zehirlenmesinin ve nabzının atmamasının ardından Hasan Ali tarafından öldüğü iddiaları, izleyicilerin gündeminde yer aldı.
YASAK ELMA'NIN ŞAHİKA'SI NESRİN CEVADZADE DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cevadzade'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, 'Hasan Ağli Bey'e son bakış' ifadesi yer aldı. Bu çerçevede Nesrin Cevadzade'nin diziden ayrıldığı söylenebilir.
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