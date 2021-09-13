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Televizyon
Haber Giriş: 13.09.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

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Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Fox Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın yeni sezonuna transfer olan isimlerden biri de Biran Damla Yılmaz oldu. Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat verecek. Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Biran Damla Yılmaz, en son Baraj dizisinde başrolü üstlenmişti. Peki, Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı. Bu dizi ardından Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat verdi.

YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir

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