Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
Fox Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın yeni sezonuna transfer olan isimlerden biri de Biran Damla Yılmaz oldu. Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat verecek. Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Biran Damla Yılmaz, en son Baraj dizisinde başrolü üstlenmişti. Peki, Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı. Bu dizi ardından Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat verdi.
YER ALDIĞI DİZİLER
Muhteşem Yüzyıl- Cariye
Yasak - Esma
Beyaz Yalan -Nesrin
Kırgın Çiçekler- Eylül
Canevim- Ceylan
Baraj-Nehir