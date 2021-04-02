Yasak Elma'nın Kaya'sı diziye geri mi dönecek? Fragmanla yanıt buldu

Yasak Elma dizisinden ayrılığı dizi takipçilerini üzen Barış Kılıç'ın geri döneceği ortaya çıktı. Kılıç'ın hayat verdiği Kaya, Ender ve etrafında olan diğer entrikalara dayanamayarak Ender'in barışma teklifini kabul etmemiş, gerisinde bir mektup bırakarak ortadan kaybolmuştu. Yayınlanan fragmanla Kaya'nın geri dönüşi haber verildi.

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