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Yasak Elma'nın Kaya'sı diziye geri mi dönecek? Fragmanla yanıt buldu
Yasak Elma dizisine ayrılan oyunculardan birinin geri döneceği iddia edilmişti. Dizi takipçileri Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kaya'nın ekibe yeniden dahil olabileceğini belirtiyordu. Yayınlanan fragmanla diziye dönecek isim belli oldu. Yasak Elma'nın Kaya'sı diziye geri mi dönecek?
Yasak Elma dizisinden ayrılığı dizi takipçilerini üzen Barış Kılıç'ın geri döneceği ortaya çıktı. Kılıç'ın hayat verdiği Kaya, Ender ve etrafında olan diğer entrikalara dayanamayarak Ender'in barışma teklifini kabul etmemiş, gerisinde bir mektup bırakarak ortadan kaybolmuştu. Yayınlanan fragmanla Kaya'nın geri dönüşi haber verildi.