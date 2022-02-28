Yasak Elma’nın Handan Kılıç’ı Şebnem Dönmez kimdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
24 saat süre verdiler Putini kına yoksa kovulursun...24 saat süre verdiler! Putin'i kına yoksa kovulursun...#Valery Gergiev
Zelenski için 400 kişilik suikast timi İşte listedeki diğer isimler...Zelenski için 400 kişilik suikast timi! İşte listedeki diğer isimler...#RUSYA
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
Kritik görüşme öncesi Zelenskiden flaş hamleKritik görüşme öncesi Zelenski'den flaş hamle#Ukrayna
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındıEurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı#Ukrayna
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısı#RUSYA
Putinin kâbusu Zelenski, propaganda savaşını kazandı'Putin'in kâbusu!' Zelenski, propaganda savaşını kazandı#Ukrayna
Piyasalar swiftle sarsıldı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar swiftle sarsıldı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Jürgen Klopptan Rusyaya ve Putine tepki Adını bile anmadı...Jürgen Klopp'tan Rusya'ya ve Putin'e tepki! Adını bile anmadı...#Rusya Ukrayna
Pes dedirttiler Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyorPes dedirttiler! 'Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyor'#RUSYA
Tayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsaTayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsa?#Tayvan
Fakat aşk olsun sana ZelenskiFakat aşk olsun sana Zelenski#Zelenski
Canlı yayında yüzleştiler Yıldız beni aldattıCanlı yayında yüzleştiler! 'Yıldız beni aldattı'#Arda Kural
Tüyler diken diken Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...Tüyler diken diken! Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...#Roman Yaremchuk
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Yasak Elma’nın Handan Kılıç’ı Şebnem Dönmez kimdir?

#Yasak Elma#Şebnem Dönmez#Handan Kılıç
Yasak Elma’nın Handan Kılıç’ı Şebnem Dönmez kimdir

Deneyimli oyuncu Şebnem Dönmez, FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma ile ekranlara dönüyor. Son olarak Son Yaz isimli dizide rol alan Şebnem Dönmez, başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ile Murat Aygen gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinde Handan Kılıç karakterine hayat verecek. Peki, Yasak Elma’nın Handan Kılıç’ı Şebnem Dönmez kimdir?

Haberin Devamı

Sunucu olarak tanınan ancak oyunculukta da kendisini kanıtlayan Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974 tarihinde Almanya’nın Salzgitter, şehrinde dünyaya geldi. 1996’da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programlarının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997’de Star TV’de Görevimiz Tehlike isimli bir yarışma programı sundular. 1998’de ise Dönmez Star TV’de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi’ni sundu.

Şebnem Dönmez, 2000’li yıllarda oyunculuğa adım attı. Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) dizilerinin kadrosunda yer alan Şebnem Dönmez’in sinema macerası ise 2002 tarihli bağımsız Film Kolay Para Kazanma Kılavuzu ile başladı. 2004’te Neredesin Firuze, 2006’da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, 2009’da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2005 yılında "Oyunun Oyunu" adlı tiyatro oyununda; Kerem Atabeyoğlu,Yasemin Yalçın, Alp Kırşan, Volkan Severcan ile sahnede yer aldı. 2007 yılında BKM’de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.

Haberin Devamı

Kendisi aynı zamanda Live Earth’ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore’un İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katıldı. 2013 yılında kadrosuna dahil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar “Melda Yalgın” karakterini canlandırdı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Medcezir dizisinde Mira’nın annesi Sude’ye hayat verdi. Şebnem Dönmez, 20 Ağustos 2004 tarihinde yönetmen Ezel Akay ile evlendi. Evlilikleri 3 yıl süren ikili, 2007 yılının şubat ayında boşandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasak Elma#Şebnem Dönmez#Handan Kılıç

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz