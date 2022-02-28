Yasak Elma’nın Handan Kılıç’ı Şebnem Dönmez kimdir?

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Sunucu olarak tanınan ancak oyunculukta da kendisini kanıtlayan Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974 tarihinde Almanya’nın Salzgitter, şehrinde dünyaya geldi. 1996’da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programlarının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997’de Star TV’de Görevimiz Tehlike isimli bir yarışma programı sundular. 1998’de ise Dönmez Star TV’de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi’ni sundu.

Şebnem Dönmez, 2000’li yıllarda oyunculuğa adım attı. Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) dizilerinin kadrosunda yer alan Şebnem Dönmez’in sinema macerası ise 2002 tarihli bağımsız Film Kolay Para Kazanma Kılavuzu ile başladı. 2004’te Neredesin Firuze, 2006’da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, 2009’da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2005 yılında "Oyunun Oyunu" adlı tiyatro oyununda; Kerem Atabeyoğlu,Yasemin Yalçın, Alp Kırşan, Volkan Severcan ile sahnede yer aldı. 2007 yılında BKM’de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı.

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Kendisi aynı zamanda Live Earth’ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore’un İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katıldı. 2013 yılında kadrosuna dahil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar “Melda Yalgın” karakterini canlandırdı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Medcezir dizisinde Mira’nın annesi Sude’ye hayat verdi. Şebnem Dönmez, 20 Ağustos 2004 tarihinde yönetmen Ezel Akay ile evlendi. Evlilikleri 3 yıl süren ikili, 2007 yılının şubat ayında boşandı.