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Televizyon
Haber Giriş: 13.09.2020 - 21:49 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın 76. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümde olacaklar!

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Yasak Elma'nın 76. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümde olacaklar!
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Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin başrolde yer aldığı Yasak Elma dizisi, yeni sezonda yeni bölümlerle ekranlara gelmeye devam ediyor. Geçen hafta yayınlanan 75. bölümde heyecan zirve yaparken, 76. bölüme ait fragman da diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak?

FOX TV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma, yeni bölümüyle 14 Eylül günü de ekranlarda olacak. Sevilen dizinin gelecek yeni bölümünde Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına başlayacak. İşte, Yasak Elma'nın 76. bölüm fragmanı ve kısa özeti...

Yasak Elma'nın 76. bölümünde; Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.

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