Yasak Elma'nın 71. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi akşamı FOX TV'de olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, fragman diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacağı, sevilen dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Yasak Elma'nın 71. bölüm fragmanı ve kısa özeti...

Yasak Elma'nın 2 Mart'ra ekranlara gelecek bölümünde;

Halit’in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.

Halit’in her şeyini kaybetmesinden en çok etkilenenlerden biri Şahika’dır. Şahika’nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.