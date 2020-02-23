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Televizyon
Haber Giriş: 23.02.2020 - 22:57,Son Güncelleme:/

Yasak Elma'nın 70. bölüm fragmanları yayınlandı

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Yasak Elma'nın 70. bölüm fragmanları yayınlandı
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Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi akşamı FOX TV'de olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, ikinci fragman da diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Halit'in yaptığı yanlış hamleler imparatorluğun çöküşünü hızlandıracak. İşte, Yasak Elma'nın 70. bölüm fragmanları...

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma, bu hafta 70. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala, neler olacağı diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, yeni bölümün kısa özeti...

Yasak Elma'nın 24 Şubat'ta ekranlara gelcek bölümünde;

Ender, Halit’in Leyla’dan şüphelenmesi için elinden geleni yaparken, Şahika artık Leyla’nın işine yaramayacağını düşünüp onu gözden çıkarır. Yıldız’ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız’ın hayatını değiştirirken, Halit’in yaptığı yanlış hamleler imparatorluğun çöküşünü hazırlar.

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