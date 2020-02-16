Yasak Elma'nın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız Nadir'in evlilik teklifini kabul ediyor!

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma 17 Şubat Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Yasak Elma'nın yeni bölümü öncesi ekranlara gelen 69. bölüm fragmanında Nadir'in Yıldızı kazanmak için Ender'den yardım istemesi dikkat çekti. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Yasak Elma'nın 69. yeni bölüm fragmanından görüntüler...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halit, Leyla’nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Nadir, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender’den yardım ister. Yıldız’ın Leyla’nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur.