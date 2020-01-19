Yasak Elma'nın 65. yeni bölüm fragmanları yayımlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma, bu hafta 65. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala, neler olacağı diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Yasak Elma'nın 65. yeni bölümünde neler olacak?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 20 Ocak Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşecek. İşte, Yasak Elma'nın özeti ve yeni bölüm fragmanları...
Yasak Elma'nın bu haftaki bölümünde;
Yıldız, Leyla’yı kovdurmanın yolunu bulduğunu sanırken, Leyla’nın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırır. Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer. Şahika bir taraftan Leyla’yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit’le yeniden yakınlaşma yolları arar.
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