Yasak Elma’da Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade’den açıklama

Yasak Elma’da Nesrin Cavadzade’nin diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılıyor. Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, 'Hasan Ağli Bey'e son bakış' ifadesi yer aldı. Yeni bölümde ise Şahika’nın ortadan kaybolması Ender’i şüphelendiriyor. Ender, Şahika’nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali’yi suçluyor.

YASAK ELMA’DA ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?

Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, 'Hasan Ağli Bey'e son bakış' ifadesi yer aldı. Kanalın resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yeni bölümde Şahika’nın ortadan kaybolması Ender’i şüphelendirir. Ender, Şahika’nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali’yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali’nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.