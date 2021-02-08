Yasak Elma’da Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade’den açıklama
Yasak Elma oyuncularından Şahika’nın ölüp ölmediği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son bölüme Hasan Ali ve Şahika arasında yaşananlar damga vurmuştu. Hasan Ali’nin yardımcısı Şahika’nın öldüğünü söyledi. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve Nesrin Cavadzade tarafından yapılan paylaşım
Yasak Elma’da Nesrin Cavadzade’nin diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılıyor. Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, 'Hasan Ağli Bey'e son bakış' ifadesi yer aldı. Yeni bölümde ise Şahika’nın ortadan kaybolması Ender’i şüphelendiriyor. Ender, Şahika’nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali’yi suçluyor.
YASAK ELMA’DA ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?
Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, 'Hasan Ağli Bey'e son bakış' ifadesi yer aldı. Kanalın resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Yeni bölümde Şahika’nın ortadan kaybolması Ender’i şüphelendirir. Ender, Şahika’nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali’yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali’nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.
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