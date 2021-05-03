Yasak Elma'da Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade neden ayrıldı? Açıklama geldi

Son bölümde Cansu'nun kutlama alanını basması ve silahla tehdit etmesi dolayısıyla gerilim dolu anlar ekrana gelmiş ve silah patlama sesi duyulmuştu. Yasak Elma'dan ölerek ayrılan ismin Şahika olduğu ortaya çıktı. Yasak Elma'nın 109. bölüm fragmanında Şahika'nın tabutu görüldü. Nesrin Cavadzade konuyla ilgili, ''Bütün güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Efsaneler ölmez.'' açıklamasını yaptı.

Yasak Elma dizisinin Şahika’sı Nesrin Cavadzade, diziden ayrıldığı yönündeki iddiaları doğrulayarak, yeni projelerine ilişkin, "Çok büyük sürprizlerim olacak" açıklamasında bulundu.

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