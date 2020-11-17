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Haber Giriş: 17.11.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Yasak Elma’da Halit öldü mü? Yasak Elma fragmanına cenaze sahnesi damga vurdu

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Yasak Elma’da Halit öldü mü? Yasak Elma fragmanına cenaze sahnesi damga vurdu
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Yasak Elma dizisi 16 Kasım Pazartesi günü 85. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Yasak Elma’nın yayınlanan son bölüm finalinde Halit merdivenlerden yuvarlandı. Kanlar içerisinde kalan Halit’in akıbetini merak eden izleyiciler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Yasak Elma’da Halit öldü mü? İşte son bölüm özeti ve Yasak Elma yeni bölüm fragmanı…

Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümünde uzun süredir konuşulan oldu, dizinin Halit’i ölerek karakterler arasından ayrıldı. Son bölümde eski eşi Yıldız’a şiddet uygulayın Ende ve Şahika da tartışmaya dahil oldu. Yaşanan boğuşma sırasında ise Halit merdivenlerden yuvarlandı ve kanlar içerisinde kaldı.

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede paylaşıldı. Yıldız, Şahika, Ender’in sorguya çekildiği Yasak Elma yeni bölüm fragmanına Halit’in cenaze görüntüleri damga vurdu.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma'nın 85. bölümünde; Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender’in Halit’le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.

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