Yasak Elma’da Halit öldü mü? Yasak Elma fragmanına cenaze sahnesi damga vurdu

Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümünde uzun süredir konuşulan oldu, dizinin Halit’i ölerek karakterler arasından ayrıldı. Son bölümde eski eşi Yıldız’a şiddet uygulayın Ende ve Şahika da tartışmaya dahil oldu. Yaşanan boğuşma sırasında ise Halit merdivenlerden yuvarlandı ve kanlar içerisinde kaldı.



Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede paylaşıldı. Yıldız, Şahika, Ender’in sorguya çekildiği Yasak Elma yeni bölüm fragmanına Halit’in cenaze görüntüleri damga vurdu.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ



Yasak Elma'nın 85. bölümünde; Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender’in Halit’le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.