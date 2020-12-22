Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar diziden ayrıldı mı? Halit geri mi dönüyor?
Yasak Elma dün akşam yayınlanan son bölümünde kafalarda bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Diziye Hasan Ali karakteri ile katılan Erdal Özyağcılar'ın önceki akşam yayınlanan bölümde yer almaması dolayısıyla pek çok izleyici Erdal Özyağcılar neden yok sorusuna cevap aramaya başladı. Diğer taraftan dün akşam ekrana gelen bölümde kafa karıştıran bir diğer unsur ise Halit'in geri döneceği iddiaları oldu. Peki, Erdal Özyağcılar Yasak Elma'da neden yok ve Halit geri mi dönecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar diziden ayrıldı mı ve Halit geri mi dönecek soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünü takip eden pek çok kişi, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Yasak Elma dizisinde Erdal Özyağcılar ayrıldı mı ve Halit geri mi dönüyor? İşte, o hususta bazı bilgiler
YASAK ELMA'DA ERDAL ÖZYAĞCILAR DİZİDEN AYRILDI MI?
Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrıldığı iddiaları, dün akşam ekrana gelen bölümde yer almaması dolayısıyla bazı izleyicilerin gündeme aldığı konu olmaya başladı. Ancak, Erdal Özyağcılar'ın durumu hakkında yapım kanadından herhangi resmi bir açıklama gelmedi.
Halit'in yaşadığı iddiaları, Ender'in yapmış olduğu telefon görüşmelerinin ardından gündeme geldi. Ender dizinin son sahnelerinde "Halit yaşıyor" ifadesini kullandı.
“Halit yaşıyor.” 🤭 #yasakelma @foxturkiye pic.twitter.com/PEiWdW4OVT— Yasak Elma (@yasakelmafox) December 21, 2020
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