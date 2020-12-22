Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar diziden ayrıldı mı? Halit geri mi dönüyor?

Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar diziden ayrıldı mı ve Halit geri mi dönecek soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Dizinin önceki akşam yayınlanan bölümünü takip eden pek çok kişi, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Yasak Elma dizisinde Erdal Özyağcılar ayrıldı mı ve Halit geri mi dönüyor? İşte, o hususta bazı bilgiler

YASAK ELMA'DA ERDAL ÖZYAĞCILAR DİZİDEN AYRILDI MI?

Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrıldığı iddiaları, dün akşam ekrana gelen bölümde yer almaması dolayısıyla bazı izleyicilerin gündeme aldığı konu olmaya başladı. Ancak, Erdal Özyağcılar'ın durumu hakkında yapım kanadından herhangi resmi bir açıklama gelmedi.

HALİT YAŞIYOR MU?

Halit'in yaşadığı iddiaları, Ender'in yapmış olduğu telefon görüşmelerinin ardından gündeme geldi. Ender dizinin son sahnelerinde "Halit yaşıyor" ifadesini kullandı.