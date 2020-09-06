Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayınlandı: Halit'ten Yıldız'a evlilik teklifi!

FOX TV'de ekranlara gelen Yasak Elma, 7 Eylül Pazartesi akşamı yeni sezonu ile macerasına yeniden başlayacak. Talat Bulut, Şevval Sam, Barış Kılıç, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Yasak Elma'nın 75. bölüm fragmanında, Halit'in Ender'i sağ kolu olarak açıklaması dikkat çeken gelişmelerden oldu. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve 75. bölüm özeti.

YASAK ELMA NE ZAMAN?

Yasak Elma 75. Bölüm fragmanlarıyla birlikte yeni sezon tarihi de belli oldu. Yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanan Yasak Elma, 7 Eylül Pazartesi akşamı 75. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

YASAK ELMA 75. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.