Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? Yasak Elma ne zaman yayınlanacak?

Yasak Elma ne zaman başlayacak sorusu, yeni sezon beklentisi dolayısıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Sezon finalinde enteresan olayların yaşandığı Yasak Elma yeni bölümler ile bekleniyor. Pek çok izleyici, Yasak Elma ne zaman başlıyor sorusuna cevap arıyor. Peki, Yasak Elma ne zaman başlıyor? İşte, o konuda bazı bilgiler

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yasak Elma, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Yasak Elma'nın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

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