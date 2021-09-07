Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Yasak Elma yeni sezon tarihi

Sezon arası ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan Yasak Elma dizisinin 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte yeni sezon tarihi de netleşti.



Yasak Elma 13 Eylül Pazartesi günü 111. Bölümüyle sezonun açılışını yapacak.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ender ve Yıldız, Hasan Ali’nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmaz. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçer. Hasan Ali, Yıldız ve Ender’in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalır.

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