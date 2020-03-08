Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Yıldız Kerim'le tanışıyor! işte Yasak Elma 72. bölüm fragmanı

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı, Yasak Elma 9 Mart Pazartesi akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Yasak Elma'nın yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanına, Yıldız'ın yeni bir aşka adım atacağı Kerim'le ilk tanışma sahnesi damga vurdu. İşte, Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.