Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı - 73. bölümde Şahika'dan Ender'e yeni oyun

Her hafta pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Yasak Elma dizisi 16 Mart'ta 73. bölümü ile yayınlanacak. Yasak Elma'nın yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında Halit'in şirkette işe başlaması şoke eden gelişmeleri sinyallerini verdi. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender’den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.