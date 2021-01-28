Yasak Elma yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı - Şahika öldü mü? Nesrin Cevadzade diziden ayrıldı mı?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı. Fragmanda Hasan Ali tarafından hazırlanan şalgam suyunu içen Şahika’nın öldüğü söyleniyor. Şahika karakterinin akıbeti 1 Şubat Pazartesi netleşecek.



Nesrin Cavadzade'nin 'Bir Başkadır' dizisindeki rolü gereği bir sahnede, total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesi Yasak Elma’nın yapımcısı Fatih Aksoy'u rahatsız etmişti. Fatih Aksoy'un bu durumdan rahatsız olması nedeniyle Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Fragman ardından Nesrin Cevadzade’nin diziden ayrılacağı iddiaları güçlendi.