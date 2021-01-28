Yasak Elma yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı - Şahika öldü mü? Nesrin Cevadzade diziden ayrıldı mı?
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgam suyundan içtikten sonra zehirlenen Şahika'nın yere yığılması ardından ‘öldü’ açıklaması geldi. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Hasan Ali’nin “onu denize at” sözü ise öne çıkan bir diğer detay oldu. Peki, Yasak Elma’da Şahika öldü mü? Dizinin Şahika’sı Nesrin Cevadzade diziden ayrıldı mı?
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı soru işareti bıraktı. Fragmanda Hasan Ali tarafından hazırlanan şalgam suyunu içen Şahika’nın öldüğü söyleniyor. Şahika karakterinin akıbeti 1 Şubat Pazartesi netleşecek.
Nesrin Cavadzade'nin 'Bir Başkadır' dizisindeki rolü gereği bir sahnede, total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesi Yasak Elma’nın yapımcısı Fatih Aksoy'u rahatsız etmişti. Fatih Aksoy'un bu durumdan rahatsız olması nedeniyle Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Fragman ardından Nesrin Cevadzade’nin diziden ayrılacağı iddiaları güçlendi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle