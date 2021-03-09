Yasak Elma Şahika öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade için ikinci kez diziden çıkıyor iddiası

Yasak Elma Şahika, dizinin son bölümünde merakla araştırılan isim olmaya başladı. Son bölümde Hasan Ali'nin çevresinde bir casus olduğunu düşünmesiyle birlikte Mahmut'u denemek istemesi, Şahika'yı ipe götüren sahnelere neden olmuştur. Hasan Ali'ye ihanet ettiğini düşünen Mahmut, gözünü kırpmadan Şahika'yı öldürmeye gitmiştir. Bu durumun ciddiyetine varan Hasan Ali ise cinayeti önlemek üzere Şahika'nın yanına doğru yetişmeye çalışmıştır. Ancak Şahika, Mahmut tarafından cinayete kurban gitmek üzeredir.

Dizinin son sahnelerinde Şahika'nın eline bir alet alarak Mahmut'u etkisiz hale getirme sahneleri dikkat çekti. Şahika'nın ölüp ölmediğiyle ilgili net bir bilgi bulunmazken, Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabında ayrılığa yönelik de herhangi bir paylaşım yer almıyor.