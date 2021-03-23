Yasak Elma rüya mı? Yasak Elma'da her şey Yıldız'ın rüyası mıydı?

Yasak Elma son bölümünde 5 yıllık zaman ilerlemesi tüm izleyenleri şaşırttı. Çağatay'ın Cansu'yla evlenip Yıldız'ın oğluyla yaşamaya başlaması, Holding sahibi Hasan Ali'nin kebapçılık yapmaya başlaması, Şahika ve Zehra'nın ise şarkıcılık yapması, izleyicilerin zihinlerini allak bullak etti.

HER ŞEY RÜYA MIYDI?

Yaşanan olayın ardından 5 yıl boyunca komada kalan Yıldız ise gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Yıldız'ın uyandığını öğrenen Çağatay ile Cansu arasında ise büyük bir kriz yaşandı. Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmak için çabaladı.

Son bölümde yaşanan bu olayın rüya olduğu sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Tüm detaylar Yasak Elma 104. bölüm fragmanı ile ayyuka çıkacak.

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