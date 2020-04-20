Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma'nın yeni bölümü ne zaman?

FOX TV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma en son 74. bölümüyle ekranlara gelmişti. Diziseverlerin gözü Yasak Elma'nın 75. bölüm yayın tarihinde. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizi çekimlerine ara verdi, bunlardan biri de Yasak Elma ekibi oldu. Dizinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili bilgiler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.