Yasak Elma ne zaman başlıyor?, Yasak Elma yeni sezon tarihi ve fragmanı!

Geçtiğimiz aylarda 110. Bölümüyle sezon finali yapan Yasak Elma yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Yasak Elma yeni sezon tarihi ve fragmanı.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Yasak Elma dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı. 111. Bölümüyle Fox Tv ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Yasak Elma 13 Eylül Pazartesi günü yeni sezon açılışını yapacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ender ve Yıldız, Hasan Ali’ye karşı güçlerini birleştirmeye karar vermişlerdi. Onlar Hasan Ali’nin açığını yakalamak için planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmadı. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçmişti. Hasan Ali, Yıldız ve Ender’in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalmıştı. Yasak Elma yeni sezon 111. Bölümde ne gibi gelişmeler yaşanacağı ise merak konusu.

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