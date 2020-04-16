Yasak Elma ne zaman başlıyor? Yasak Elma yeni bölüm tarihi belli mi?

FOX TV'de ekranlara gelen, Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece Yıldız, Şafak Pekdemir'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma son olarak 23 Mart Pazartesi yayınlanmıştı. Heyecanlı bölümle beraber izleyenler Yasak Elma'nın ilerleyen bölümleriyle ilgili detayları sorgulamaya başladı. İşte, Yasak Elma yeni bölüm tarihiyle ilgili ayrıntılar.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAR?

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizi çekimlerine ara verdi, bunlardan biri de Yasak Elma ekibi oldu. Dizinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili bilgiler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.