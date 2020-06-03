FOX TV ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma, koronavirüs salgını neticesinde alınan tedbirler kapsamında çekimlerine devam edilemeyen diziler arasında yer alıyor. Konusu ve heyecan dolu sahneleri ile takip edilen Yasak Elma'nın yeni bölümleri için diziseverlerin araştırmaları da hız kazandı. İşte, 'Yasak Elma ne zaman başlıyor?' sorusunun yanıtı...

Yasak Elma son olarak 23 Mart Pazartesi yayınlanmıştı. 74'ncü son kez ekranlara gelen dizinin yeni bölümünde yaşanacakları merak edenler, Yasak Elma ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtını araştırıyor.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizi çekimlerine ara verdi, bunlardan biri de Yasak Elma ekibi oldu. Dizinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili bilgiler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.