Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Corona virüsü nedeniyle bir çok dizi çekimlerine ara vermişti. Bu dizilerden biri de Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi olmuştu. Yava yavaş dizlerine ekranlara dönmesiyle Yasak Elma yeni bölüm tarihi gündeme geldi. Mart ayında 74. bölümüyle yayınlanan Yasak Elma'nın yeni bölüm tarihiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsü nedeniyle setlerine ara verilen üç Fox TV dizisiyle ilgili gelişme yaşanmıştı. Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin koronavirüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldığı öğrenilirken, Baraj'ın 24 Temmuz'da sete çıkacağı iddia edilmişti.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detayları haberlerimizde aktarmaya devam edeceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.