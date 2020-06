Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma dizisinin sevilen ismi açıkladı

Yasak Elma 74. Bölümü ardından ekran macerasına ara vermişti. Yasak Elma dizisinin Ender’i Şevval Sam, Instragram hesabından kendisine soruların soruları yanıtladı. Yasak Elma’nın devam edeceğini belirten Şevval Sami, yeni bölümlerle ilgili açıklamada bulundu. Sam, “Herhalde ağustos başı, temmuz sonu gibi sete çıkarız. Eylülde de elimizde stok olması lazım, her an her şey olabilir. Bu sefer sizi Yasak Elma’sız bırakmamak için o tarihlerde çekimlere başlayacağız gibi görünüyor.” Dedi.

Yasak Elma Son Bölümde Neler oldu?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.