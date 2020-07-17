Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma dizisinin oyuncusu açıkladı

Yasak Elma'nın ekranlara döneceği tarih, yaz dizilerinin başlamasıyla izleyenleri meraklandırdı. 23 Mart Pazartesi günü 74. bölümüyle ekran macerasına ara veren Yasak Elma'nın çekimleri başladı. Yasak Elma dizisinin Ender’i Şevval Sam, Instragram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yasak Elma 4. sezon çekimlerine başladık. Yasak Elma setinden hepinize günaydın"notunu düştü.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisiyle daha önce açıklama yapan oyuncu Şevval Sam “Herhalde ağustos başı, temmuz sonu gibi sete çıkarız. Eylülde de elimizde stok olması lazım, her an her şey olabilir. Bu sefer sizi Yasak Elma’sız bırakmamak için o tarihlerde çekimlere başlayacağız gibi görünüyor.” demişti.

Dizinin önümüzdeki haftalarda ekran macerasına yeniden başlaması bekleniyor. Yayın tarihi kesinleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.