Yasak Elma ne zaman başlayacak, bu hafta var mı? Yasak Elma yeni sezon 75. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni sezon fragmanı izleyicilerle buluştu. Son olarak 74. son bölümüyle mart ayında ekranlara gelen Yasak Elma'nın izleyici karşısına çıkan yeni bölüm fragmanında Şahika'nın yaşayacakları merak uyandırdı. Dizinin yeni sezon tarihi ise henüz belli değil.

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Ender’i Şevval Sam sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Herhalde ağustos başı, temmuz sonu gibi sete çıkarız. Eylülde de elimizde stok olması lazım, her an her şey olabilir. Bu sefer sizi Yasak Elma’sız bırakmamak için o tarihlerde çekimlere başlayacağız gibi görünüyor.” demişti.

Yasak Elma'nın dizilerin başlama sezonu olan eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.