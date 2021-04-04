Yasak Elma Kaya geri mi dönüyor? Yayıncı kuruluştan açıklama

Yasak Elma, Kaya ile gündemde yer almaya devam ediyor. Pazartesi günleri FOX’ta yayınlanan “Yasak Elma” dizisi, izleyicileri ekrana kilitlemeye, sürprizleri ile şaşırtmayı sürdürüyor.

Geçen sezon diziden ayrılan başarılı oyuncu Barış Kılıç, “Kaya” karakteriyle yeniden diziye dahil olmaya hazırlanıyor. Kaya’nın diziye nasıl döneceği, dengeleri ne şekilde değiştireceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'da doğan Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul‘a taşındı. Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika‘ya gitti. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve Yeditepe üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. 1999 yılında bir oyuncu arkadaşı ile bir cips reklamı reklam filmi için seçmelere gittiğinde ona eşlik etti. Bekleme salonunda beklerlerken oradaki cast direktörü seçmelere onun da girmesini istedi. Ve seçildi.

2004 yılında “Bütün Çocuklarım” adlı dizi film ile Kadir İnanır, Jülide Kural, Filiz Taçbaş, Menderes Samancılar, Bahar Erdeniz, Almila Uluer, Ufuk Özkan, Işıl Sergen, Murat Yıldırım, Nil Erkoçlar, Demet Evgar ile birlikte oynayarak dizi film oyuncusu oldu.

2011 yılında “Adını Feriha Koydum” adlı dizide Kaptan Levent karakteri canlandırdı. Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Metin Çekmez, Cihan Okan, Çağatay Ulusoy ile birlikte oynadı.

2014 yılında “Güllerin Savaşı” başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Sercan Badur ile paylaştığı dizi filmde oynadı.

2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran‘ın üstlendiği “Seni Seviyorum Adamım” romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolleri Gizem Karaca ve Barış Kılıç paylaşırken onlara kadroda, Asuman Dabak, Ayşen Gruda, Serhat Özcan, Orçun Kaptan, Yıldız Kültür isimleri eşlik ediyor.

Barış Kılıç, 2007 yılında evlendi. 2 çocuğu vardır.

Filmleri ve Dizileri :



2014 – Seni Seviyorum Adamım (Berk) (Sinema Filmi)

2014 – Güllerin Savaşı (Ömer) (TV Dizisi)

2012 – Merhaba Hayat (Burak) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Levent) (TV Dizisi)

2013 – Lale Devri 4. Sezon (TV Dizisi)

2009 – Sakarya Fırat (Berat ) (TV Dizisi)

2009 – Aynadaki Düşman (Kaan Candemir) (TV Dizisi)

2007 – Vazgeç Gönlüm (Mert) (TV Dizisi)

2007 – Leylan (Yaman) (TV Dizisi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Aybars) (TV Dizisi)

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