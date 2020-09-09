Yasak Elma Erim ayrıldı mı? Erim neden değişti?

Yasak Elma Erim karakteri, pek çok izleyicinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlber Uygar Kaboğlu tarafından canlandırılan Erim karakteri, dizideki zaman ilerlemesinden kaynaklı olarak değişti. Erim'in büyümesi gerekliliği nedeniyle karakteri Arda Adil Görgen devraldı.

27 Aralık 2002 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Ukraynalı, babası ise Adanalı'dır. 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünü yetenek sınavı ile burslu olarak kazandı. Şu anda lise 2. sınıf Tiyatro bölümünü okumaktadır.

2017 yılında Tims&Bi yapımın projesi olan Yüz Yüze dizisinde rol aldı. Bu proje için Ümit Çırak'dan özel eğitim aldı.

Arda Görgen, oyunculuğu, tiyatroyu çok seviyor, kendini en mutlu hissettiği yer sahne ve setler. Müzik ile ilgileniyor, çok güzel resim yapıyor ve hayvanları çok seviyor.