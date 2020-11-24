Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 86. son bölüm özeti
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Pazartesi akşamları ekranlara gelen Yasak Elma dizisinin 23 Kasım tarihli 86. son bölümünde Argun Holding’in ortağı olarak gelen Hasan Ali Kuyucu'nun Şahika, Mert, Zehra ile kaynaşma yemeği yediği anlar dikkat çekti. Yıldız'ın Çağatay'ı etkilemek için onun bulunduğu mekana gitmesi ise son bölümde dikkat çeken diğer gelişmelerden oldu. Peki, Yasak Elma 87. bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölümle ilgili ayrıntılar.
Yasak Elma 86. son bölümüyle 23 Kasım Pazartesi akşamı 86. bölümü ile ekranlara geldi. Fox TV'de izleyici ile buluşan Yasak Elma'nın bu haftaki bölümüne Argun Holding'in yeni ortağı damga vurdu. Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle 30 Kasım'da ekranlara gelecek.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.
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