Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 86. son bölüm özeti

Yasak Elma 86. son bölümüyle 23 Kasım Pazartesi akşamı 86. bölümü ile ekranlara geldi. Fox TV'de izleyici ile buluşan Yasak Elma'nın bu haftaki bölümüne Argun Holding'in yeni ortağı damga vurdu. Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle 30 Kasım'da ekranlara gelecek.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.