Yasak Elma 85. bölüm fragmanı: Halit öldü mü, Talat Bulut ayrılıyor mu?

Günlerdir Yasak Elma’dan ayrılacağı konuşulan Halit karakterinin akıbeti belli oldu. Talat Bulut’un canlandırdığı Halit’in ölerek diziye veda edeceği biliniyordu. Yasak Elma 85. bölüm fragmanıyla birlikte detaylar netleşti. Halit merdivenlerden düşerek hayatını kaybediyor.

YASAK ELMA’YA YENİ İSİMLER

Pazartesi günleri FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden 'Yasak Elma' dizisinin kadrosuna üç yeni yıldız isim katıldı. İki usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile Gülenay Kalkan Ünlüoğlu ve sevilen oyuncu Berk Oktay’ın çok yakında dahil olacağı dizide kurallar baştan yazılacak. Yıldız isimlerin diziye katılmasıyla beraber tüm dengeler değişirken dizinin yeni bölümlerindeki heyecan dozu kat kat artacak.