Yasak Elma 77. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ender hisseleri verecek mi?
Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yeni sezonu ile geçtiğimiz haftalarda izleyici karşısına çıkan Yasak Elma'nın 21 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne ilişkin fragmanına, Kaya'nın Şahika'nın hisselerini geri istemesi damga vurdu. Kerim'in Yıldız'la ilgilenmesinin Şahika'nın oyunu olduğunu öğrenen Halit'in ise neler yapacağı yeni bölümde dikkat çeken anlardan olacak. Peki, Ender hisseleri verecek mi? İşte, Yasak Elma 77. yeni bölüm 2. fragmanı ve bu hafta yaşanacakların özeti.
Fox TV'de ekranlara gelen Yasak Elma 21 Eylül Pazartesi akşamı 77. bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin başrolde yer aldığı Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Ender ve Şahika’nın arası gerginlik çarpıcı anların ipuçlarını verdi. Lila ve Yiğit'in nişanlanması da bu haftanın bir diğer dikkat geçen gelişmelerinden olacak. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Yasak Elma'nın 21 Eylül'de yayınlanacak olan yeni bölümüne ilişkin fragmanı ekranlara geldi. Şahika ve Ender arasındaki gerginlik ve Hali'in Kerim'le ilgili düşünceleri fragmanda merak uyandırdı. Yasak Elma'nın 77. yeni bölüm fragmanından görüntüler;
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.
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