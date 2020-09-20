Yasak Elma 77. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ender hisseleri verecek mi?

Fox TV'de ekranlara gelen Yasak Elma 21 Eylül Pazartesi akşamı 77. bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin başrolde yer aldığı Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Ender ve Şahika’nın arası gerginlik çarpıcı anların ipuçlarını verdi. Lila ve Yiğit'in nişanlanması da bu haftanın bir diğer dikkat geçen gelişmelerinden olacak. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yasak Elma'nın 21 Eylül'de yayınlanacak olan yeni bölümüne ilişkin fragmanı ekranlara geldi. Şahika ve Ender arasındaki gerginlik ve Hali'in Kerim'le ilgili düşünceleri fragmanda merak uyandırdı. Yasak Elma'nın 77. yeni bölüm fragmanından görüntüler;

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.