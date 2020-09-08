Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Her hafta pazartesi günü ekrana gelen Yasak Elma dizisinin yeni sezonu izleyici karşısına çıktı. FOX TV'de ekranlara gelen Yasak Elma'nın 75. son bölümünde Halit'in yeniden güç kazanmasıyla ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmesi ekranlara geldi. Son bölümün ardından gözler Yasak Elma yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte, Yasak Elma 76. bölüm fragmanı.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yasak Elma'nın 14 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, Yasak Elma 76. bölüm fragmanından görüntüler;

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.