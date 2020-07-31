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Televizyon
Haber Giriş: 31.07.2020 - 21:16,Son Güncelleme:

Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Şahika hapse giriyor! Yasak Elma ne zaman başlayacak?

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Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Şahika hapse giriyor! Yasak Elma ne zaman başlayacak?
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Yasak Elma yeni sezon 75. bölüm fragmanı yayınlandı. Corona virüsü pandemisi nedeniyle çekimleri durdurulan Yasak Elma'nın yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak olan 75. bölüm fragmanında Şahika'nın hapse girmesi damga vurdu. Gözler şimdi Yasak Elma yeni bölüm tarihinde. Peki, Yasak Elma ne zaman başlayacak? İşte, Yasak Elma'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanı ve yeni sezon başlama tarihiyle ilgili merak edilenler.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 74. son bölümüyle mart ayında ekranlara geçen ve çekimleri pandemi nedeniyle durdulan Yasak Elma'nın merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yayınlanan son bölümünde Ender'in Şahika’yla ilgili kurduğu planlar ekranlara gelmişti. Yeni sezon fragmanında ise Şahika'nın hapse düşmesi ve koğuşta karşısına çıkacak olan yeni kişi dikkat çeken gelişmelerin ipuçlarını verdi.

YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yasak Elma'nın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Yasak Elma'nın yayınlanan 75. yeni bölüm fragmanında Şahika'nın hapishaneye düşmesi damga vurdu. İşte, o anlar;

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yasak Elma'nın dizilerin başlama sezonu olan eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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