Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Yıldız Kerim'le ilgili ne karar verecek?
Her hafta pazartesi akşamları ekranlara gelen Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın yeni bölüm öncesi izleyici karşısına çıkan 74. bölüm fragmanında Ender'e Şahika'dan gelen teklif dikkatleri çekti. Yıldız'ın Kerim'le ilgili gerçeği öğrendiği Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Halit'in Yıldız'ı geri kazanmak istemesi heyecanlı gelişmelerin ipuçlarını verdi. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklar.
FOX TV'de ekranlara gelen Yasak Elma bu hafta 23 Mart'ta sevenlerinin karşısına çıkacak. Heyecanın devam ettiği dizinin yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanında Kerim'in Şahika tarafından işe alındığı gerçeği ile yüzleşen Yıldız'ın vereceği karar merak konusu oldu. İşte, Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı ve Yasak Elma'nın 74. bölüm özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.
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